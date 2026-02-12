Haberler

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars’ta kurt saldırısında 214 koyununu kaybeden besiciye ilçe genelinde başlatılan kampanya kapsamında 111 koyun teslim edilirken, öğrencilerin kumbaralarından yaptığı bağışlar dayanışmanın simgesi oldu.

  • Kars'ın Digor ilçesinde 27 Ocak'ta ahıra giren kurt, besici Ali Canpolat'ın 214 koyununu telef etti.
  • Digor Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla 111 koyun satın alınarak Ali Canpolat'a teslim edildi, kalan miktar nakdi olarak verildi.
  • Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, üreticilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde 27 Ocak'ta ahıra giren kurt, besici Ali Canpolat'ın koyunlarına saldırdı. İlk etapta 136, ardından 78 koyun olmak üzere toplam 214 hayvan telef oldu. Yaşanan mağduriyetin ardından Digor Kaymakamlığı öncülüğünde; Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Digor Muhtarlar Derneği iş birliğinde yardım kampanyası başlatıldı.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK

Kars genelinde esnaf, muhtarlar ve vatandaşların katkı sunduğu kampanyaya öğrenciler de kumbaralarındaki harçlıklarla destek verdi. Toplanan yardımlarla 111 koyun satın alınarak Ali Canpolat'a teslim edildi, kalan miktar ise nakdi olarak verildi. Yardımlar, Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ve kampanya komisyonu üyeleri tarafından tutanakla besiciye teslim edildi.

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

"TOPLUMSAL SİGORTA OLUŞTU"

Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman, yaşanan olayın üzücü olduğunu ancak sonrasında ortaya çıkan dayanışmanın örnek teşkil ettiğini belirterek, "Bütün muhtarlarımız, köylülerimiz ve vatandaşlarımız bir araya geldi. Bu büyük sıkıntının giderilmesi noktasında birleştiler. Bu toplumsal sigortanın oluşması bizim adımıza çok önemli ve güzel bir duygu. Hem ayni hem de nakdi yardımda bulunuldu. Süreç şeffaf şekilde yürütüldü ve amcamızın sıkıntısı giderildi" dedi.

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Kahraman, artan yardım tutarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na aktarılacağını ve yaklaşan ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

"TARSİM YAPTIRALIM" ÇAĞRISI

Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, üreticilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Devletin prim desteği var. Sigorta yapılmış olsaydı zarar TARSİM tarafından karşılanabilirdi. Bu olay hepimize ders oldu" diye konuştu.

Digor Muhtarlar Derneği Başkanı Tunay Buğan ile Esnaf Odası Başkanı Sercan Ömeroğlu da ilçede güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek destek verenlere teşekkür etti.

"ÇOCUKLARA MİNNETTARIM"

Kurt saldırısında 214 koyununu kaybeden Ali Canpolat ise kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür ederek, özellikle kumbarasındaki harçlığını bağışlayan çocuklara minnettar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSüleyman Ozkan:

Devletin destek yapması gerekirken halk onun yerine yapıyor buda iyi bişeymis gibi haber oluyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Devlet büyüklerimiz yaşlandı, malesef... Ve etrafındakilerde yonetemiyor..Devletin yapması gerekeni ya halk ya da Sedat yapıyor...vahim.. art niyetle yazmadım, kimse alınmasın..lutfen

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet azad:

kürttlerde seni seviyor sende Kürtleri sev

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet azad:

nerde bu reis Sedat Peker yetiş reis bak bunlarida gör

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı