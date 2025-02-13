Bingöl'de deprem mi oldu? 13 Şubat deprem ne zaman, saat kaçta oldu SON DAKİKA?

Bingöl, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle gündeme geliyor. 13 Şubat Bingöl depremi, özellikle Adaklı ilçesinde hissedildi ve bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? 13 Şubat deprem ne zaman, saat kaçta oldu SON DAKİKA? Detaylar haberimizde...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

13 Şubat 2025 tarihinde Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 11:52'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 5 kilometre olarak ölçüldü.

13 ŞUBAT DEPREM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Bingöl, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunduğu için sismik olarak aktif bir bölgedir. Bu nedenle, bölgedeki depremler sıkça gözlemlenmektedir.