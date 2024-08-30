Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Camgöz Grubu' olarak bilinen organize suç örgütü lideri Deniz kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Karadağ yargısı tarafından iadesi onaylanan Camgöz, yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye iade edildi. İade sürecinde yaklaşık 40 polis memuru görev aldı. Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı?

BİNALİ CAMGÖZ KİMDİR?

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, bir basın toplantısı tertipleyerek Türk vatandaşı Binali Camgöz'ün yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Camgöz'ün iadesine karar verilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Karadağlı bakan, bu hafta gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında Binali Camgöz'ün Karadağ için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunun görüşüldüğünü duyurdu. Karadağ polisinin Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic ise basına yaptığı açıklamada Camgöz'ün akşam yerel saatle 19.15'te uçakla Türkiye'ye gönderildiğini ve iade sürecinde yaklaşık 40 polis memurunun görev aldığını açıkladı.

"YÜKSEK RİSKLİ BİR KİŞİ

"Yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, "Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ'daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs." dedi.