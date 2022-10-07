BİM cuma çalışma saatleri ne? sorusu vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. BİM marketin cuma öğleden sonra kaçta açılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, BİM cuma öğlen açılış saati nedir? sorusunu araştırıyor. Peki, BİM cuma çalışma saatleri ne? BİM Cuma öğleden sonra saat kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati nedir? Cuma günü BİM kaçta açılıyor? İşte detaylar...

BİM cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?BİM marketin cuma öğleden sonra kaçta açılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, BİM cuma öğlen açılış saati nedir? sorusunu araştırıyor. BİM cuma çalışma saatleri ne? sorusu vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Peki, BİM cuma çalışma saatleri ne? BİM Cuma öğleden sonra saat kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati nedir? Cuma günü BİM kaçta açılıyor? Detaylar haberimizde...

BİM CUMA ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.

BİM CUMA ÖĞLEDEN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

Vatandaşlar BİM marketin öğleden sonra kaçta açıldığını araştırıyor. BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM'in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.