BİLSEM sınavı ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlara nereden bakılacak? İşte 2025 BİLSEM sınav takvimi ve tüm detaylar…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilim ve Sanat Merkezleri ( BİLSEM ) 2025 ön değerlendirme sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web sitesi olan meb.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

Ön değerlendirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen veliler, 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabileceklerdir. Bu itirazlar, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında oluşturulacak ve bu değerlendirmelere katılmaya hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacaktır.

Sonuçları öğrenmek ve detaylı bilgi almak için meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.