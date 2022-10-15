Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hastalığı ne?

Oyunculuğu ve sunuculuğu ile tanınan Billur Kalkavan'ın 15 Ekim 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan neden öldü? Billur Kalkavan'ın hastalığı neydi? Detayları haberimizde…

15 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın hastalığını ve neden öldüğünü açıkladı. Peki, Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan neden öldü? Billur Kalkavan'ın hastalığı neydi? İşte detaylar…

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunu olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, 7 yaşındayken Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan küçük kız çocuğunu canlandırarak oyunculuk dünyasına giriş yaptı.

Lise öğrenimini Kadıköy Andolu Lisesi'nde başladı fakat ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimine Amerika'da devam etti ve Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji dersleri aldı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatro ağırlıklı devam ettiği kariyerinde 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2011 yılında HTV kanalında cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 2012 yılında ise TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

6 aydır akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 15 Ekim 2022 tarihinde sabah 03.45'te kalbi durdu ve hayatını kaybetti.

BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

Akciğer hastalığı ile hastanede tedavi gören Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu eşi Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın ölümünün ardından, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 03.45'te kalbi durdu" açıklamalarında bulundu.

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