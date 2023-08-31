Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Melek Mızrak Subaşı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Melek Mızrak Subaşı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bilecik Belediye Başkanı kim? Melek Mızrak Subaşı kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Melek Mızrak Subaşı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Melek Mızrak Subaşı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Bilecik Belediye Başkanı kim? Melek Mızrak Subaşı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bilecik Belediye Başkanı vekilliğini Melek Mızrak Subaşı yapmaktadır.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

1988 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı.

Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.