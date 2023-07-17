Bilal Sonses - Cereyan şarkı sözleri! 'Cereyan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bilal Sonses'in yeni şarkısı Cereyan, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenme ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses Cereyan sözleri nelerdir? Bilal Sonses Cereyan şarkısının sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Bilal Sonses - Cereyan şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.
BİLAL SONSES - CEREYAN ŞARKI SÖZLERİ
Kopsun artık inceldiği yerden,
Çekip gitsen de kaç yazar?
Dolsun artık kadehler hüzünlenmem,
Nasılsa kalbe aşk yasak.
***
Sonunda kendimi kaybettim,
Sana çok bile sabrettim,
Diyemem gel hadi sar geçsin,
Çünkü sen herşeyi mahvettin.
***
Seni saramadığım o kara gecelere yan,
Yine acı sonu, yine sızı, yine heyelan,
Ve günahım, ahım başına bela olsun gelme,
Eder acılarım yüreğime yine cereyan..