Bilal Sonses - Cereyan şarkı sözleri! 'Cereyan' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Cereyan, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenme ve 20 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses Cereyan sözleri nelerdir? Bilal Sonses Cereyan şarkısının sözleri nedir? İşte tüm sözler...