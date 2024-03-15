Bilal Özdoğan kimdir? AK Parti Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan kaç yaşında, nereli?
Bilal Özdoğan kimdir? AK Parti Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri-Hacılar Belediye Başkan adayı olan Bilal Özdoğan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Bilal Özdoğan'ın yaşamı, kariyeri ve politik geçmişi hakkında detaylı bilgileri bu haberde bulabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan oldu. Peki, Bilal Özdoğan kimdir? AK Parti Kayseri- Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan kaç yaşında, nereli?
BİLAL ÖZDOĞAN KİMDİR?
- 1973 yılında doğan Bilal Özdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 1997 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini, Yedek Subay olarak Hakkari Yüksekova'da yaptı. 2000 yılından itibaren serbest avukat olarak görev yapmaya başladı.
- 2004 – 2008 yılları arasında Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği Görevinde bulundu.2003 yılında yapılan Ak Parti Hacılar İlçe Kongresinde, İlçe Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak siyasi hayatına başladı. 2004 yılında Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve 2011 yılına kadar Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri Başkanlığı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığı görevinde bulundu. Özdoğan, 2011-2014 yılları arasında Ak Parti Hacılar İl Delegesi olarak görev yaptı. 2014 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. 2014 yılında Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Hacılar Belediye Başkanı olarak seçilen Bilal Özdoğan Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır.
- Halen Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü başkanlığı yapmakta olan Özdoğan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.