Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı?

Biber gazı taşımak yasal mı, suç mu? Sorusu, Yanında biber gazı taşımak isteyen ve bunun yasalardaki karşılığını öğrenmek için araştırma yapanların gündeminde yer alıyor. Özellikle kadınların kendilerini daha güvende hissetmek için kullanmak istemesi nedeniyle biber gazı taşımanın yasal olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Biber gazı taşımak yasal mı, suç mu? Yanında biber gazı taşımak yasak mı, neden?

BİBER GAZI TAŞIMAK YASAL MI, SUÇ MU?

Türkiye'de satışı yasak olan biber gazı, av malzemeleri satan yerlerden ya da pasajlardan temin edilebiliyor. Ancak kanunlara göre biber gazı ile işlenmiş bir suç, silahla işlenmiş gibi sayılabiliyor.

Avukat Rezan Epözdemir biber gazı kullanmak suç mu sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Kanunun 6'ncı maddesi çok nettir. TCK'nın 6'ncı maddesinin F bendi silah deyiminde, 'Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler' dedikten sonra, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler. Yani bu bizim iç hukukumuzda biber gazı silah demek. Örneğin bir kimseyi biber gazıyla yaraladığınızda bıçakla veya ateşli silahla yaralamış gibi bir rejime tabi tutulursunuz. Biber gazıyla işlenmiş bir suç, bizim iç hukukumuzda silahla işlenmiş sayılıyor. Dolayısıyla bir kimseyi ateşli silahla, bıçakla ya da biber gazıyla yaralarsanız kasten yaralama suçunun nitelikli hali söz konusu."

BİBER GAZI TAŞIMAK YASAK MI?

Avukat Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ise biber gazı ile ilgili doğrudan bir düzenleme olmaması sebebiyle suç sayılmayacağını ifade ederek, şunları söyledi Biber gazı kimyasal madde olarak kabul edilmiyor. Kimyasal maddelerin ithalatı, bulundurulması ve satın alınmasıyla ilgili bir kanunumuz var. Kanuna göre, olayları bastırıcı biyolojik madde olarak bir tanımlama yapılmış. Ancak biber gazının da ithalatı için izine ihtiyaç var. Bulundurulması ile ilgili ise kanunda herhangi bir düzenleme yok. Şu anda insanlar bir şekilde biber gazı ele geçirdiyse cezalandırılması için bir düzenleme yok. 'Kullanılması suç mu' diye merak edenler için, burada mesele niçin ve nasıl kullandığınızla ilgili. Biber gazı bir silahtır. Herkesin aklını karıştıran nokta burası. Hem silah, hem de serbest nasıl oluyor Bir ekmek bıçağını da bulundurmak suç değil ancak birini öldürür ya da yaralarsanız bu suç. Dolayısıyla biber gazı insana zarar verecek nitelikte bir şey olduğu için ceza kanunumuzun 6'ncı maddesine göre silah kabul ediliyor

Prof. Dr. Yıldız, Sonuç itibarıyla kanuni düzenleme olmadığı için biber gazını kullanmak suç değil. Bu gazın meşru çerçevede kullanılması, hukuka uygunluk sebebi ve koşulları varsa cezalandırılmıyor. Ancak bundan üçüncü kişilerin zarar görmemesi gerekir diye konuştu.

BİBER GAZI YASAL MI?

Çoğunlukla 'dünyanın en acı biberi' diye bilinen kırmızı Şili biberinden üretilen biber gazıyla alakalı bir vatandaşın, "Biber gazı kullanmak veya taşımak yasal mıdır?" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Asayiş Dairesi Başkanlığı, biber gazının bulundurulmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, söz konusu spreyler için sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarma teşkilatı ile özel güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı dışında, bugüne kadar sivil kullanım maksadı ile hiçbir kişi veya kuruluşa ithal izni verilmemiştir. Bu nedenle piyasada bulunan ve bu kurumlar dışında sivil amaçlı satılan ve kullanılan biber gazları yurdumuza kaçak yollarla getirilen gazlardır." denildi..