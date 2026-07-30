Bhaktawer: Uluslararası hukuk Filistin konusunda çifte standart uyguluyor

Güney Afrika Komünist Partisi Uluslararası Temsilcisi Shakeel Bhaktawer, haber portalı RRN’ye verdiği röportajda küresel sistemin işleyişi, ABD dolarının küresel rolü ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler’in mevcut küresel düzende işlevsiz ve etkisiz kaldığını savunan Bhaktawer, bu gidişatın değişmesi için BRICS ülkelerinin inisiyatif alması ve sürece öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLMADAN KİMSE ÖZGÜR DEĞİL"

Bhaktawer, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını kazanmasına rağmen Netanyahu hakkında herhangi bir ceza uygulanmadığını belirtti. “Gazze’deki soykırım giderek şiddetleniyor. Artık uluslararası hukuka nasıl saygı duyabiliriz?” diyen Bhaktawer, Nelson Mandela’nın “Filistin özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz” sözünü hatırlatarak Güney Afrika’nın Filistin ile dayanışmasını sürdüreceğini vurguladı.

Bhaktawer, ICJ’de elde edilen hukuki sonuca rağmen kararların sahada uygulanmamasını ve uluslararası toplumun sessizliğini de eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com