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Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne?

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Hazırladığı tabaklarla olduğu kadar sağlık durumuyla da gündeme gelen Beyza Aydın bu kez fenalaşarak bayıldı. Stüdyoda paniğe neden olan olay sonrası Beyza neden bayıldı, merak edildi.

Masterchef bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde geçtiğimiz günlerde yüzü yanan Beyza Aydın bir anda yere yığıldı. Peki, Beyza neden bayıldı?

BEYZA NEDEN BAYILDI?

Ocak ayında final yapmasını beklenen programda şu an 9 yarışmacı kaldı. Sezonun başından bu yana pek çok yarışmacı gündem olurken en çok dikkat çeken isimlerden biri Beyza oldu. Beyza, geçtiğimiz haftalarda herkesi korkutan bir olay yaşamıştı. Yüzüne kızgın yağ gelen yarışmacı, bir süre hastanede yanık tedavisi görmüş ve programa daha sonra kendi isteğiyle dönmüştü.

23 yaşında olan MasterChef yarışmacısı Beyza, 2 Aralık tarihinde yayımlanan MasterChef fragmanında bu kez de talihsiz bir olay geçirerek bayıldı.

Bu kez de yeni bölüm fragmanında Beyza'nın bir anda yere yığılarak herkesi korkuttuğu görüldü. Yarışmacının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

3 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanda, Beyza'nın bayıldığı ve diğer yarışmacılar ile jüri üyelerinin hızla yardıma koştuğu anlar dikkat çekti.

Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne?

Fenalaşan Beyza'nın yardımına mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları koştu.

Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne?

Açıklama geldiğinde sayfamızda paylaşılacaktır.

Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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