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Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir?

Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir?
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen trafo patlaması sonucunda yangın çıktı. Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesindeki trafoda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmasının ardından, son durum merak ediliyor. Peki, Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir?

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde bulunan trafoda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının son durumu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yangın söndürüldü mü? Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

BEYOĞLU TRAFO YANGININDA SON DURUM NEDİR?

Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyoğlu Belediyesi'nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken belediye binası kısa sürede tahliye edildi. Olayda can kaybı ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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