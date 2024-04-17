Beyoğlu Belediyesi hangi parti? Beyoğlu Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Beyoğlu Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Beyoğlu Belediyesi hangi parti? Beyoğlu Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Beyoğlu yerel seçim sonuçları!

BEYOĞLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

CHP'den İnan Güney %49,22 oy oranıyla 60.361 oy alarak önde çıkmış, AKP'den Haydar Ali Yıldız ise %40,74 oy oranıyla 49.965 oy almıştır. Diğer adaylar arasında YRP'den Zeynel Özmen %2,55 oy oranıyla 3.132 oy, Zafer Partisi'nden Selim Aydın Gümüşdal ise %2,21 oy oranıyla 2.705 oy almışlardır. Bu sonuçlara göre, Beyoğlu ilçesinde CHP adayı İnan Güney seçimi önde tamamlamıştır.