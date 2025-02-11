Beylikdüzü okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Beylikdüzü'nde okul yok mu?

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Beylikdüzü'nde okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, "Beylikdüzü'nde okullar tatil mi?", "Bugün Beylikdüzü'nde okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yarın Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? Beylikdüzü'nde okullar tatil edildi mi? İşte, merak edilenler…

BEYLİKDÜZÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı yoğun kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul'da kar yağışı etkisini giderek artırdı. Özellikle kentin batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde hissedilirken, buzlanma ve don olayları da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu ilçeler arasında Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy başı çekiyor. Bu kapsamda, yetkililer güvenlik gerekçesiyle bu ilçelerde okulları tatil etme kararı aldı.

Beylikdüzü'nde okullar tatil edildi mi