Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgas

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgas
Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde, yönetimin bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladığı iddia edildi. Ancak, yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup bu duruma karşı çıktı. Taraflar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öfkelenen taraflar birbirlerine hakaretler yağdırdı ve durum biber gazının kullanılmasıyla daha da tırmandı. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı; bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karışılık verdi. Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
