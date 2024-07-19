Beylikdüzü hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beylikdüzü nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Beylikdüzü hangi yakada? Beylikdüzü hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beylikdüzü, modern konut alanları ve geniş yeşil alanları ile bilinir. Aileler için popüler bir yerleşim bölgesidir. Beylikdüzü'ne gidecek olan vatandaşlar Beylikdüzü İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Beylikdüzü nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Beylikdüzü harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ HANGİ YAKADA?

Beylikdüzü, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un batısında yer alan Beylikdüzü, modern konut alanları ve geniş yeşil alanları ile bilinir. İlçede yer alan Beylikdüzü Marina ve sahil parkları, deniz kenarında keyifli zaman geçirmek isteyenler için ideal mekanlardır. Ayrıca, ilçede yer alan alışveriş merkezleri ve sosyal tesisler, bölge halkına çeşitli olanaklar sunar.

Beylikdüzü, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanında da önemli yatırımlara sahiptir. İlçede yer alan çeşitli eğitim kurumları ve hastaneler, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler, Beylikdüzü'nün dinamik yapısını pekiştirir.

BEYLİKDÜZÜ HARİTADA NEREDE?

İstanbul Beylikdüzü'nün haritadaki konumu şu şekildedir:

BEYLİKDÜZÜ NEREDE?

İstanbul'un batısında yer alan Beylikdüzü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında küçük bir köy iken, 1980'li yıllardan itibaren hızla kentleşmeye başlamıştır. İlçe, 2008 yılında Büyükçekmece'den ayrılarak bağımsız bir ilçe olmuştur. Günümüzde ise modern konut projeleri ve sosyal olanakları ile dikkat çekmektedir.