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Beyaz Show yeniden başlıyor mu? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

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Bir döneme damga vuran "talk show" programı Beyaz Show yeniden mi başlıyor ve Beyaz Show ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Yürüyüş yaparken görüntülenen Öztürk, Beyaz Show'un tam tarihi ve sürprizlerini de yakın zamanda açıklayacağını belirtti. Peki, Beyaz Show yeniden başlıyor mu? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Beyaz Show yeniden başlıyor mu? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor? soruları gündeme geliyor. Beyaz Show programı ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak ediliyor. Beyaz Show yeniden başlıyor mu? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

BEYAZ SHOW YENİDEN BAŞLIYOR MU?

Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğinin müjdesini vermişti. Ilıcalı'dan sonra yaptığı açıklamada güzel haberi doğrulayan Beyazıt Öztürk, son açıklamasında çekimlerin nisan ayında başlayacağını duyurdu.

Beyaz Show yeniden başlıyor mu? Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Önceki sabah yürüyüş yaparken Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen başarılı sunucu Beyazıt Öztürk, "Her şey yolunda iyiyim. Yalnız olduğum için mutfakta iyiyim. Beyaz Show nisan ayında başlayacak. Tam tarihi ve sürprizleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, daha önce programla ilgili yaptığı açıklamada "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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