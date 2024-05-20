Beyaz mı, kahverengi mi? Hangi yumurta daha sağlıklı?

Yumurta, doyurucu bir besin olmasının yanı sıra düşük kalorili olmasıyla da bilinir. Bu özelliği sayesinde tokluk hissini artırabilir ve uzun süre açlık hissini önleyebilir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir. İçeriğinde bulunan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar sayesinde göz sağlığını destekleyebilir. Bu antioksidanlar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir. İşte beyaz mı yoksa kahverengi yumurta mı daha sağlıklı sorusunun yanıtına ilişkin detaylar…

HANGİ RENK YUMURTA DAHA SAĞLIKLI?

Yumurta rengi, sağlık açısından önemli bir faktör değildir. Tatları veya besin değerleri açısından beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında bir fark yoktur. Ancak Avrupalı tüketiciler genellikle kahverengi yumurtaları tercih ederler. Bunun nedeni, kahverengi yumurtaların "daha doğal" görünmesidir. Sağlık açısından ise iki yumurta türü arasında bir fark yoktur.

Beyaz yumurtalar, beyaz renkteki tavuklardan gelirken, kahverengi yumurtalar kahverengi tavuklardan gelir. Bazı üreticilere göre beyaz yumurtalar daha çevrecidir. Beyaz tavuklar daha verimli canlılardır, daha fazla yumurta üretirler, daha az yem yerler ve daha düşük karbon emisyonu oluştururlar. Bu nedenle beyaz yumurtalar, özellikle sanayi amaçlı kullanıma yönlendirilirken, kahverengi yumurtalar genellikle tüketiciler tarafından tercih edilir.

YUMURTA SARISININ RENGİ NASIL OLMALI?

Yumurta sarısının rengi, yumurtanın besleyici öğeleri ve tavuğun sağlığı hakkında önemli bilgiler veriyor. Bilim insanlarına göre, yumurta sarısının tonu içerdiği karotenoid miktarına göre değişiyor. İşte detaylar: