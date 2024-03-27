Besim Dutlulu kimdir? CHP Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı Besim Dutlulu Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Akhisar Belediye Başkan adayı ise Besim Dutlulu. Besim Dutlulu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Eczacı Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar'da doğdu. İlkokulu Akhisar'da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir'de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Akhisar'da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var. On sene Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar'da ki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.