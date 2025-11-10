Beşiktaş'ta bahis oynayan futbolcu var mı?

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, "bahis oynama" gerekçesiyle toplam 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi. Türk futbolunda geniş yankı uyandıran bu gelişme sonrası taraftarlar, özellikle Beşiktaş cephesinde adı geçen futbolcuların durumu hakkında net bir açıklama beklemeye başladı: Siyah-beyazlı kulüpte gerçekten bahis oynayan bir futbolcu var mı?

TFF'DEN TARİHİ KARAR: 1024 FUTBOLCUYA BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir disiplin süreci başlattı. Federasyonun resmi açıklamasına göre, "bahis oynama" gerekçesiyle tam 1024 futbolcu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

1024 FUTBOLCU TEDBİRLİ OLARAK PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF, yaptığı duyuruda profesyonel liglerde forma giyen 1024 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Bu karar, kulüplerin kadrolarında ciddi eksiklikler yaratırken federasyon, bu duruma çözüm bulmak amacıyla FIFA ile ek transfer dönemi görüşmelerine başladı.

Yeni planlamaya göre, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ek olarak 15 günlük özel bir transfer süreci hayata geçirilecek.

ALT LİGLERDE MAÇLAR ERTELENDİ

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları iki hafta ertelenecek. Ancak Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmaları mevcut takvim doğrultusunda oynanmaya devam edecek.

Ayrıca, soruşturma sürecinde yalnızca bir kez bahis oynadığı tespit edilen 47 futbolcunun dosyaları, yeni belgelerin incelenmesiyle yeniden değerlendirilecek.

MİLLİ FUTBOLCULAR DA DOSYADA YER ALIYOR

Soruşturmanın kapsamı yalnızca alt liglerle sınırlı kalmadı. Bazı milli futbolcuların da adlarının dosyada geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi köklü kulüplerin oyuncularının da listede yer alması, olayın boyutunu daha da büyüttü.

BAHİS İDDİASINA KARIŞAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI

BEŞİKTAŞ

• Ersin Destanoğlu

• Necip Uysal

GALATASARAY

• Metehan Baltacı

• Evren Eren Elmalı

TRABZONSPOR

• Salih Malkoçoğlu

• Boran Başkan

ALANYASPOR

• İzzet Çelik

• Enes Keskin

• Yusuf Özdemir

• Bedirhan Özyurt

RİZESPOR

• Efe Doğan

• Furkan Orak

GAZİANTEP FK

• Muhammet Taha Güneş

• Nazım Sangare

GÖZTEPE

• İzzet Furkan Malak

• Uğur Kaan Yıldız

ANTALYASPOR

• Kerem Kayaarası

EYÜPSPOR

• Mükrüem Arda Türköz

KASIMPAŞA

• Ege Albayrak

• Ali Emre Yanar

FATİH KARAGÜMRÜK

• Furkan Bekleviç

• Kerem Yusuf Sirkeci

SAMSUNSPOR

• Celil Yüksel

KONYASPOR

• Adil Demirbağ

• Alassane Ndao

KAYSERİSPOR

• Berkan Aslan

• Abdulsamet Burak

TÜRK FUTBOLUNDA KRİTİK DÖNEM

Bu geniş kapsamlı disiplin soruşturması, Türk futbolunun yapısını ciddi şekilde sarsarken, kulüplerin önümüzdeki haftalarda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. TFF'nin açıklamasına göre sürecin tamamlanmasıyla birlikte disiplin cezaları ve olası yaptırımlar kademeli olarak duyurulacak.

FIFA ile yürütülen görüşmelerin sonucu, önümüzdeki günlerde lig dengelerini kökten değiştirebilecek yeni kararların önünü açabilir.

