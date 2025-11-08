Beşiktaş 11'i! Antalyaspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Antalyaspor Beşiktaş maç kadrosu 11'ler! Antalyaspor Beşiktaş maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Antalyaspor Beşiktaş ilk 11'ler açıklanıyor. Antalyaspor Beşiktaş muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

Antalyaspor Beşiktaş maçı 11'leri açıklandı. İşte Antalyaspor Beşiktaş ilk 11'leri:

Antalyaspor 11: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş 11: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal, Abraham.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.