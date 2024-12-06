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Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor?

Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? sorusunun cevabı araştırıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN TOPLAM BEŞ BÖLÜMDEN OLUŞAN "BEŞ ŞEHİR" ADLI ESERİNDE ADLARININ GEÇTİĞİ BÖLÜMLERİN ALTINDA ANLATILAN KAÇ ŞEHİR VARDIR?

A: 1

B: 3

C: 5

D: 81

Cevap: D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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