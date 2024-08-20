Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi mi? Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğünü nerede oldu?

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğün fotoğrafları, dizi hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi mi, düğünü nerede oldu soruları gündeme geliyor. Beril Pozam kimdir? Ersin Arıcı kimdir? merak ediliyor. Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın düğünü nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

BERİL POZAM İLE ERSİN ARICI EVLENDİ Mİ?

Dizi setinde tanışıp arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü oyuncular Ersin Arıcı ve Beril Pozam, hayatlarını birleştirdi. Ersin Arıcı, "İyi ki hayatlarımızı birleştirdik," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Beril Pozam ise evlilik teklifini unutulmaz bir an olarak nitelendirerek, "Yıldız kaydı ve o anda bir evlenme teklifi aldım. Gerçekten kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu," dedi.

Düğüne katılan Burak Deniz, Ersin Arıcı ile uzun süredir görüşemediklerini belirterek, "Tabii mutlu olsunlar. 1.5 seneye çok sevmişler diyelim o zaman," şeklinde konuştu. Ünlü çiftin düğününe birçok ünlü isim katılırken, Yalı Çapkını ekibi de onları bu özel günde yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 20 Kasım 1995 yılında İstanbul'da doğdu.

Filmografisi

2019-2020 Afili Aşk Nazmiye Özkayalı Yardımcı oyuncu Kanal D

2020-2021 Akrep Ayşem Güngör Star TV

2021 Ada Masalı İdil Sağlam

2022 Baba Sevil Öztürk Show TV

2022-günümüz Yalı Çapkını Suna Şanlı Star TV

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