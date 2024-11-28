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Bergen nasıl öldü? Bergen ne zaman, neden öldü?

Bergen nasıl öldü? Bergen ne zaman, neden öldü?
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Acıların Kadını lakabıyla hafızalarda yer edinen şarkıcı Bergen'in ölüm sebebi merak ediliyor ve Bergen nasıl öldü? Sorusu ile internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bergen nasıl öldü? Bergen'in ölüm sebebi ne? Bergen ne zaman, hangi sebepten öldü?

Hayatı ile insanların dikkatini çeken ve Acıların Kadını lakabıyla hafızalarda yer edinen Bergen hakkında birçok detay merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediliyor. Bir rastlantı sonucu şarkıcı olan, terk ettiği kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atılan, albümleri yüz binler satan, yaşadığı tüm acılara rağmen yılmayan Bergen nasıl öldü? Bergen'in ölüm sebebi ne? Bergen ne zaman, hangi sebepten öldü?

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada 'Yıllar Affetmez' adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Memleketi Mersin'e gömüldü.

HALİS SERBEST TARAFINDAN YÜZÜNE BİR KOVA KEZZAP ATILDI

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi.

Bergen, 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikayetim Var'ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

31 Ekim 1982 tarihinde İzmir Alsancak'daki New York Gece Kulübü'nde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Halis Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kim Bilir?' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip Özşeker'in sahibi olduğu İzmir Pırlanta Pavyon'da 1985 yılına kadar sahneye çıktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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