Bergen'i kim öldürdü? Bergen'in kocası Halis Serbest kimdir?

Bergen'i kimin öldürdüğü merak ediliyor. Bergen'in hikayesi, 2022 yılında bir sinema filmine de konu oldu. "Bergen" adlı film, sanatçının hem müzik kariyerini hem de trajik hayatını beyaz perdeye taşıyarak büyük bir yankı uyandırdı. Birçok kişi, Bergen'i kim öldürdü, Bergen nasıl öldü? sorularının cevabını araştırıyor. Bergen'i öldüren Halis Serbest'in hayatı araştırılıyor. Peki, Bergen'i kim öldürdü? Halis Serbest kimdir? Detaylar haberimizde...

BERGEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Bergen, 15 Temmuz 1989'da, hayatına kast eden eşi Halis Serbest tarafından öldürüldü. Adana Pozantı'da gerçekleşen bu korkunç cinayet, dönemin Türkiye'sinde büyük yankı uyandırdı. Bergen, o dönem şiddet gördüğü eşinden uzaklaşmak ve hayatını yeniden kurmak için mücadele ederken, Halis Serbest'in saldırısına uğradı.

Bergen'in mezarı

BERGEN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, bir süredir ayrı yaşayan çiftin yeniden bir araya gelme girişimi sırasında gerçekleşti. Halis Serbest, Bergen'i ikna ederek birlikte Adana'ya bir yolculuğa çıkardı. Ancak bu yolculuk, Bergen için trajik bir sona dönüştü. Halis Serbest, Pozantı'da Bergen'i silahla vurarak öldürdü.

Halis Serbest ve Bergen

HALİS SERBEST KİMDİR?

1954 doğumlu olan Serbest, Bergen ile evli olduğu dönemde, ünlü sanatçıyı şiddet ve baskı dolu bir hayatın içine sürükledi. Bergen, evlilikleri boyunca defalarca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı.

Serbest, yalnızca cinayetle değil, Bergen'in yüzüne kezzap atarak onu kör etmesiyle de tanınıyor. 1982 yılında yaşanan bu olayda, Halis Serbest tarafından azmettirilen bir saldırgan, Bergen'in yüzüne kezzap attı. Bu saldırı sonucu Bergen bir gözünü kaybetti, ancak güçlü bir iradeyle sahneye geri döndü. Kezzap saldırısına rağmen, "Acıların Kadını" lakabıyla müzik kariyerine devam eden Bergen, bu travmayı eserlerinde derin bir şekilde yansıttı.