Beren Saat hamile mi? Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten hamilelik açıklaması!

Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer bulan "Beren Saat hamile mi?" sorusu, hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Güzel oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'nun bebek beklediği yönünde çıkan iddialar üzerine çift cephesinden ilk açıklama geldi. Peki, Beren Saat gerçekten hamile mi? Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, hamilelik söylentilerine ne dedi? İşte, magazin dünyasında geniş yankı uyandıran gelişmeler ve Beren Saat'in hamileliğiyle ilgili en güncel açıklamalar...

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Beren Saat'in hamile olduğu yönünde çıkan haberler sosyal medyada gündem olurken, iddialara yanıt gecikmedi. Eşi Kenan Doğulu ile birlikte bir etkinliğe katılan Beren Saat, basın mensuplarının hamilelik sorularını yanıtladı.

BEREN SAAT HAMİLE Mİ

Beren Saat yaptığı açıklamada, "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" diyerek, çıkan hamilelik iddialarını yalanladı. Kenan Doğulu ise konuyla ilgili, "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 – 5 kere oldu." ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten hamilelik açıklaması

Kenan Doğulu ayrıca, "Bizden resmi bir açıklama gelmedikçe lütfen inanmayın. Bu haberler daha önce de birçok kez çıktı" diyerek söylentilere son noktayı koydu.