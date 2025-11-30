Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde yer alan bir berber dükkanında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Husumetli iki grup, iddiaya göre berber dükkanında bir araya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

7 KİŞİ YARALANDI

Dükkan dışında da devam eden çatışmada Eren Bildik (24), Ayhan Bozateş(37), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44),Zülfü Dağoğlu ve Orhan Bozateş yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eren Bildik, Abdullah Demirtaş ve Arif Doğan'ın hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada yaralanan 7 kişiden Ayhan Bozateş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.