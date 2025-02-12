Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berat Kandili, İslam alemi için büyük anlam taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu kutsal gece, günahlardan arınma ve bağışlanma dilemek için önemli bir fırsat olarak kabul edilir. 2025 yılında Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği şimdiden merak konusu oldu.

İbadet ve dualarla geçirilecek olan Berat Kandili'nin 2025 takvimine göre hangi güne rastladığı, ibadetlerini bu geceye göre planlamak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Berat Kandili 2025 tarihine dair tüm detaylar…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılında Berat Kandili, 12 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Hicri takvimde Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, af ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek gecelerden biridir.

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Berat Kandili, Müslümanlar için af ve mağfiret dolu önemli bir gece olarak 2025 yılında 12 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan zikredilmemekle birlikte İslam alimleri tarafından büyük öneme sahip olduğu belirtilen bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu gecenin ibadet ve dua ile geçirilmesini tavsiye etmiştir. Özellikle bağışlanma dilekleri, namaz ve Kur'an tilaveti ile Berat Kandili anlamlı hale gelir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

"Cinsel organımı keserim" demişti! Herkes onu konuşuyor
img

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
img

En değerli hazinesini cebe indirmek için harekete geçiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.