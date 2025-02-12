Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

İbadet ve dualarla geçirilecek olan Berat Kandili'nin 2025 takvimine göre hangi güne rastladığı, ibadetlerini bu geceye göre planlamak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Berat Kandili 2025 tarihine dair tüm detaylar…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılında Berat Kandili, 12 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Hicri takvimde Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, af ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek gecelerden biridir.

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Berat Kandili, Müslümanlar için af ve mağfiret dolu önemli bir gece olarak 2025 yılında 12 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan zikredilmemekle birlikte İslam alimleri tarafından büyük öneme sahip olduğu belirtilen bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu gecenin ibadet ve dua ile geçirilmesini tavsiye etmiştir. Özellikle bağışlanma dilekleri, namaz ve Kur'an tilaveti ile Berat Kandili anlamlı hale gelir.