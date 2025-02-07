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Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün?

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün?
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Berat Kandili ne zaman? Müslümanlar için büyük manevi değere sahip olan ve kelime anlamı olarak "arınma, bağışlanma ve kurtuluş" anlamlarına gelen Berat Kandili, bu sene ne zamana denk geldiği ile merak konusu oldu. Peki, 2025 Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar…

Berat Kandili, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin kullarına bolca ihsan edildiği özel gecelerden biridir. Bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı ve kurtuluş kapılarının açıldığı bir zaman dilimi olarak kabul edilir. İşte 2025 Berat Kandili tarihi ve önemi hakkında merak edilenler…

2025 BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

islam inancına göre Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Berat Kandili 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Bu özel gece İslam âleminde dualarla, ibadetlerle ve tövbelerle karşılanır.

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün?

Kur'an-ı Kerim

BERAT KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

"Berat" kelimesi, "temize çıkma, arınma ve günahlardan kurtulma" anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın kullarına rahmet ve bağışlamayla muamele ettiği, duaların kabul edildiği özel bir zaman dilimidir. Hz. Muhammed (s.a.v) bu gecenin önemine şu şekilde vurgu yapmıştır:

"Allah Teâlâ, Şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasına tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu, rızkını artırayım. Şifa bekleyen yok mu, ona şifa vereyim' buyurur."

Berat Kandili ne zaman? 2025 Berat Kandili hangi gün?Berat Kandili ne zaman

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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