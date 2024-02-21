Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi ne zamana denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?

Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi ne zamana denk geliyor? sorularına yanıt aranıyor. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Berat Kandili ne zaman 2024? Detaylar haberimizdedir…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Şaban ayının içinde yer alan Mübarek üç ayların önemli bir parçası olan Berat Kandili, her yıl Şaban ayının 15. gecesinde kutlanır. Bu yıl ise Berat Kandili, 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelecek.

2024 KANDİL TAKVİMİ