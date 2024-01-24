Galatasaray'da Erden Timur ara transfer döneminde çılgın bir hamle hazırlığı içinde. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyan Karim Benzema'yı kadrosuna katmaya çalıştığı konuşuluyor. Benzema Galatasaray'a mı geliyor?

BENZEMA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Erden Timur'un Karim Benzema'yı renklerine bağlamak için Al Ittihad ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benzema'nın sözleşmesinde bu duruma uygun bir opsiyon olup olmadığını araştırıyor.

Real Madrid'de geçirdiği efsane sezonların ardından Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.