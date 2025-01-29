Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarıyla adından sık sık bahsettiren ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, bu kez 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntüleriyle gündeme geldi. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Youtube sayfasında yayınlanan görüntüler kısa süre içerisinde büyük ses getirirken Bennu Yıldırımlar konuya ilişkin ilk kez konuştu. Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?

BENNU YILDIRIMLAR VE NURİ BİLGE CEYLAN OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan ünlü oyuncu, yayınlanan görüntüler üzerine açıklamada bulundu. Yıllar sonra konuya ilişkin ilk kez konuşan Bennu Yıldırımlar, çekim ortamında her şeyin olabileceğini, yönetmenin oyunculara her şeyi söyleyebileceğine dikkat çekti.

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan

AHLAT AĞACI KAMERA ARKASINDA NE OLDU?

Kamera arkasında Nuri Bilge Ceylan'ın kendisiyle "Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten. Böyle odaklanıyorsunuz işe. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin. Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum." şeklinde konuşmasında bir sakınca görmediğini söyleyen Bennu Yıldırımlar, bu görüntülerin paylaşımını etik dışı bulduğunu itiraf etti.

Bennu Yıldırımlar

BENNU YILDIRIMLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Bennu Yıldırımlar açıklaması sırasında "Saygı duyup dinledim. İşin başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil. O konu üzerinde düşünülmesi gerekir." şeklinde konuştu. Röportajın yayınlanmasından kısa bir süre sonra Bennu Yıldırımlar'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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