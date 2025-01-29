Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir? Şimdilerde Aşk Evlilik Boşanma dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'a olan tepkisinin ardından sosyal medyada da merak konusu haline geldi. Peki, Bennu Yıldırımlar Nuri Bilge Ceylan için ne dedi? İşte, detaylar…

Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarıyla adından sık sık bahsettiren ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, bu kez 2018 yapımı Ahlat Ağacı filminin kamera arkası görüntüleriyle gündeme geldi. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Youtube sayfasında yayınlanan görüntüler kısa süre içerisinde büyük ses getirirken Bennu Yıldırımlar konuya ilişkin ilk kez konuştu. Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?

BENNU YILDIRIMLAR VE NURİ BİLGE CEYLAN OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan ünlü oyuncu, yayınlanan görüntüler üzerine açıklamada bulundu. Yıllar sonra konuya ilişkin ilk kez konuşan Bennu Yıldırımlar, çekim ortamında her şeyin olabileceğini, yönetmenin oyunculara her şeyi söyleyebileceğine dikkat çekti.

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan

AHLAT AĞACI KAMERA ARKASINDA NE OLDU?

Kamera arkasında Nuri Bilge Ceylan'ın kendisiyle "Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten. Böyle odaklanıyorsunuz işe. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin. Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum." şeklinde konuşmasında bir sakınca görmediğini söyleyen Bennu Yıldırımlar, bu görüntülerin paylaşımını etik dışı bulduğunu itiraf etti.

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?Bennu Yıldırımlar

BENNU YILDIRIMLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Bennu Yıldırımlar açıklaması sırasında "Saygı duyup dinledim. İşin başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir ama bunun yayınlanması etik mi? Bence değil. O konu üzerinde düşünülmesi gerekir." şeklinde konuştu. Röportajın yayınlanmasından kısa bir süre sonra Bennu Yıldırımlar'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?Bennu Yıldırımlar Ahlat Ağacı

Bennu Yıldırımlar ve Nuri Bilge Ceylan olayı nedir?Bennu Yıldırımlar Nuri Bilge Ceylan filmi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
img

Sevim Emre'den filtre eleştirilerine sert yanıt
img

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dr. Ekrem Teymur: DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı

"DeepSeek yapay zekası ABD teknoloji devlerini sarstı"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.