Benjamin Bouchouari kimdir? Benjamin Bouchouari kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Bouchouari, son dönemde futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren genç ve yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Kariyeri, performansı ve geleceğiyle ilgili pek çok merak edilen konu bulunuyor. Peki, Benjamin Bouchouari kimdir, Benjamin Bouchouari kaç yaşında,nereli? Benjamin Bouchouari hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcunun kariyeri hakkında detaylı bilgiler…

BENJAMIN BOUCHOUARI KİMDİR?

Benjamin Bouchouari, profesyonel futbol kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusudur. Teknik yetenekleri ve oyun zekasıyla tanınan Bouchouari, özellikle oyun kurma becerisi ve takımına yaptığı katkılarla öne çıkmaktadır. 2020'lerin başından itibaren Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymeye başlamış ve adını özellikle Fransız futbol kamuoyuna duyurmuştur.

Futbola olan tutkusu ve disiplinli çalışması, onu genç yaşta profesyonel liglere taşıdı. Orta saha oyuncusu olarak hem savunmada hem de hücumda görev alabilme esnekliğiyle farklı taktiklerde kullanılabilen çok yönlü bir oyuncudur.

BENJAMIN BOUCHOUARI KAÇ YAŞINDA?

Benjamin Bouchouari, 2002 doğumlu genç bir yetenektir. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Bu yaş, futbol kariyerinin en dinamik ve gelişime açık dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Genç yaşına rağmen deneyimli bir futbolcu olması, onun potansiyelini ve profesyonelliğini ortaya koymaktadır.

23 yaşındaki Bouchouari, fiziksel olarak da oldukça formda ve hızla gelişen bir sporcu profilindedir. Bu da onu Avrupa futbol pazarında önemli bir yatırım olarak gösteriyor.

BENJAMIN BOUCHOUARI NERELİ?

Benjamin Bouchouari Belçika doğumludur ancak kökenleri Fas'a dayanmaktadır. Bu çift kültürlü yapısı, futbol stiline ve disiplinine de yansımaktadır. Belçika futbol altyapısında yetişirken, Fas kökenli olması ona uluslararası arenada farklı ülkeler adına oynama seçeneği de sunmaktadır.

Kariyerinde hem Belçika hem de Fransa liglerinde önemli deneyimler elde etmiştir. Bu coğrafi köken ve kültürel zenginlik, oyununa farklı bir perspektif kazandırmıştır.

BENJAMIN BOUCHOUARI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Benjamin Bouchouari'nin futbol kariyerinde birçok önemli kulüp bulunmaktadır. Futbol hayatına Belçika'da başlayan Bouchouari, genç yaşta Fransa'ya transfer olarak Saint-Étienne takımında forma giymeye başladı. Saint-Étienne'de gösterdiği performansla dikkat çekti ve Ligue 2'de önemli maçlara çıktı.

2025 itibarıyla ise Trabzonspor gibi Süper Lig'in iddialı kulüplerinden transfer teklifi alarak adını Türkiye futboluna da duyurmaya başlamıştır. Orta saha oyuncusu olarak farklı liglerde deneyim kazanması, onun çok yönlü bir futbolcu olduğunu göstermektedir.

BENJAMIN BOUCHOUARI İSTATİSTİKLERİ

Benjamin Bouchouari'nin istatistikleri, onun oyun içindeki değerini net şekilde ortaya koymaktadır. 2024-2025 sezonunda Saint-Étienne formasıyla 26 maçta görev almış, 1 gol kaydetmiştir. Orta saha oyuncusu olması nedeniyle gol katkısı sınırlı olsa da, asistler, pas başarı oranı ve top kapma istatistikleri oldukça yüksek seviyededir.

Teknik ve taktik bilgisiyle öne çıkan Bouchouari, özellikle oyun kurma ve pres yapma konusunda takımına büyük katkılar sağlar. Ayrıca, maç başına ortalama pas isabet oranı %85 seviyesinde olup, bu oran onun oyun zekası ve pas becerisini kanıtlamaktadır.