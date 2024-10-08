"Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
"BENİ KÖR KUYULARDA MERDİVENSİZ BIRAKTIN" OLAN ŞİİRİN ŞAİRİ KİMDİR?
A: Attilâ İlhan
B: Ümit Yaşar Oğuzcan
C Ahmed Hâsim
D: Orhan Veli Kanık
Cevap: