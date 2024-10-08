ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"BENİ KÖR KUYULARDA MERDİVENSİZ BIRAKTIN" OLAN ŞİİRİN ŞAİRİ KİMDİR?

A: Attilâ İlhan

B: Ümit Yaşar Oğuzcan

C Ahmed Hâsim

D: Orhan Veli Kanık

Cevap: