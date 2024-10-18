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"Ben Dubai'de emlakçıyım" diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi

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Dubai'de yaşayan Türk bir emlakçının ihtişamlı hayatı, sosyal medyada viral oldu. Kadın, her toplantıya farklı bir lüks araçla gidiyor ve sadece ultra lüks markalardan alışveriş yapıyor. Gastronomik lezzetlere sahip mekanlarda yemek yiyor ve her buluşmaya ayrı bir arabayla gidiyor. Bu gösterişli yaşam tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak, bu tür bir yaşam tarzının aşırılığı, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Dubai'de yaşayan emlakçı bir Türk, çektiği videoyla viral oldu. Kadının ihtişamlı hayatı, kullanıcıları hayrete düşürdü.

"Ben Dubai'de emlakçıyım, tabii ki de..." akımına katılan kadının, her toplantıya farklı bir lüks araçla gitmesi, sadece ultra lüks markalardan alışveriş yapması gibi pahalı ve görkemli hayatı görenleri hayrete düşürdü. Bu göz alıcı yaşam tarzı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

'Ben Dubai'de emlakçıyım' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi

Standart bir akşam yemeği yerine sadece fine-dining denilen gastronomik lezzetlere sahip mekanlarda yemek yediğini belirten kadının, müşterileriyle her buluşmaya ayrı bir arabayla gitmesi şaşırtıcı olarak karşılandı. Güzel görünmesi gerektiğini söyleyen kadının, makyözler tarafından hazırlanması ve asla lüks olmayan bir markadan alışveriş yapmaması, sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Emlak

Sosyal Medya Alışveriş 3-sayfa Emlak Yaşam Medya Dubai

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Yorumlar (3)

Ahmet Yel:

Yalaaaaan yalaaaaaan

9
2
yanıtYanıtla
Cabbar aga:

He he bizde inandık Dubai de motor um demiyorda

4
0
yanıtYanıtla
Ahmet Aksu:

Ben de Dubai de emlakçıyım ??

2
0
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