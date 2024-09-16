Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni sezonda ekranda olup olmayacağı ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk bölümünden bu yana büyük bir dikkatle takip edilen Ben Bu Cihana Sığmazam ekran serüvenini sonlandırıyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Burak Çelik'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam final kararı aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam 28 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 68. bölümü ile ekranlara veda etti.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 68. FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.

Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur. Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır.

Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır. Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.