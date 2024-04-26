Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları'nın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizisi için de final kararı alındı. Ben Bu Cihana Sığmazam 68. bölümde, Aldatmak ise 71. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam final mı yaptı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİNAL Mİ YAPTI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Vahide Perçim, Yeşim Salkım, Ercan Kesal, Yusuf Çim ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanacak olan 71. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş ve Mustafa Üstündağ'ın başrol olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise 68. bölümüyle final yapacak.