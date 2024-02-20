Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 20 Şubat ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 58. bölüm izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 20 Şubat2024 Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 58. bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen Suna'yı düşün, hem annelik hem babalık yapacaksın!"

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.

Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister. Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar. Artık masada yeni bir kişi vardır. Behçet

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

"Ben onları kurtaracak birini tanıyorum!"

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister. Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehditin kalkmasını sağlar.

Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider. Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır. Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NE?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

Eren Vurdem (Azamet)

Aslı Sevi (Azade)

Kerem Kupacı (Ethem)

Ziya Kürküt (Bekir)

Pelin Uluksar (Süheyla)

Mina Derman (Suna)

Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

Değer Alp (Canan)

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)

Burcu Binici (Meltem)

Ömer Kurt (Kerim)

Mert Kırlak (George Bagnall)

Ahmet Yıldırım (Cafer)

Tanıl Yöntem (Canberk)

Doruk Öztürk (Şamil)

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)

Melisa Duru Ünal (Mercan)

Aylar Melayeva (Sevim)

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)