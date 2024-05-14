Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hep ensesinde olacağız!"

Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır. Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.