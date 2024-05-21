Bell 212 helikopter özellikleri neler? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter hakkında detaylar!

Bell 212 helikopter özellikleri neler? İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan Bell 212 helikopteri düştü. Bu helikopter, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce ABD tarafından İran'a tedarik edilen modellerden biri olarak biliniyor. Bell 212 helikopter özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BELL 212 HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ NELER?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan Bell 212 helikopteri düştü. Bu helikopter, 1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nden önce ABD tarafından İran'a sağlanan modellerden biriydi.