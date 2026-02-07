Haberler

Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Güncelleme:
Sık sık sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6,68 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem, yerin 6,68 kilometresinde kaydedildi.

