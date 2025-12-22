Haberler

Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket
Belediye otobüsünde skandal hareket



Belediye otobüsünde seyahat eden bir yolcunun araç hareket halindeyken tuvaletini yaptığı anlara ait görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı hem hijyen hem de kamu düzeni açısından yaşanan durumu sert şekilde eleştirdi.

  • Belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kişi, araç hareket halindeyken tuvaletini yaptı.
  • Bu olaya ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.
  • Sosyal medya kullanıcıları, toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılmasını talep etti.

Belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kişinin, araç hareket halindeyken tuvaletini yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler, büyük tepkiye yol açtı.

Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, yaşanan durumu hijyen kurallarına ve kamu düzenine aykırı bulduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Olayın hem diğer yolcuların sağlığını riske attığı hem de toplu taşıma kullanımına dair ciddi bir sorunu gözler önüne serdiği yorumları yapıldı.

"DENETİMLER ARTIRILSIN" ÇAĞRISI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yetkililerin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak edilirken, kullanıcılar benzer olayların önlenmesi için toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Pis akpkklı lardan bir farkı yok

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMihrali:

o çocuğu geçen gün senin annnenle beraber görmüşler:)))

yanıt16
yanıt17
Haber YorumlarıSait Paşa:

Yok lan, ayyaş cehapeli kamalist çakkal birayı fazla kaçırmış

yanıt21
yanıt17
Haber Yorumlarıgfnqhr7djx:

akp kiler bacinimi kovaladi

yanıt16
yanıt10
Haber YorumlarıFaruk Kara:

Ulan bit yavrusu bunu yapsa yapsa sizin mahallenin ayyaşları yapar, her türlü kötü ünvan size cuk diye oturuyor, haysiyetsiz nalçalk herif...

yanıt14
yanıt8
Haber YorumlarıEnes:

Elemanı tanıyorum pis ayyaş chplinin teki .

yanıt4
yanıt8
Haber YorumlarıKaraoğlan:

ALLAH BELANI VERSİN ŞEREFSİZ HERİF. BU NE AYMAZLIK ANLAŞILIR DEĞİL.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

