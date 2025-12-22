Belediye otobüsünde skandal hareket
Belediye otobüsünde seyahat eden bir yolcunun araç hareket halindeyken tuvaletini yaptığı anlara ait görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı hem hijyen hem de kamu düzeni açısından yaşanan durumu sert şekilde eleştirdi.
- Belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kişi, araç hareket halindeyken tuvaletini yaptı.
- Bu olaya ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve tepki çekti.
- Sosyal medya kullanıcıları, toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılmasını talep etti.
Belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kişinin, araç hareket halindeyken tuvaletini yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler, büyük tepkiye yol açtı.
Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, yaşanan durumu hijyen kurallarına ve kamu düzenine aykırı bulduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Olayın hem diğer yolcuların sağlığını riske attığı hem de toplu taşıma kullanımına dair ciddi bir sorunu gözler önüne serdiği yorumları yapıldı.
"DENETİMLER ARTIRILSIN" ÇAĞRISI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yetkililerin konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak edilirken, kullanıcılar benzer olayların önlenmesi için toplu taşıma araçlarında denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.