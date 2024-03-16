Bekir Öztekin kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Oğuzeli Belediye Başkan adayı Bekir Öztekin kaç yaşında, nereli?
Bekir Öztekin kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Bekir Öztekin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Oğuzeli Belediye Başkan adayı olan Bekir Öztekin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Bekir Öztekin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bekir Öztekin kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Oğuzeli Belediye Başkan adayı Bekir Öztekin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BEKİR ÖZTEKİN KİMDİR?
Bekir Öztekin, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Oğuzeli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Oğuzeli Belediye Başkan adayı Bekir Öztekin üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.