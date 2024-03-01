Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli?

AK Parti ve MHP 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzincan Belediye Başkan adayı ise Bekir Aksun oldu. Vatandaşlar, Bekir Aksun'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Bekir Aksun kimdir? AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli?

BEKİR AKSUN KİMDİR?