Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli?
Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı tarafından Erzincan Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bekir Aksun hakkında merak edilenler. Aksun'un yaşını ve nereli olduğunu içeren bilgiler.
AK Parti ve MHP 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzincan Belediye Başkan adayı ise Bekir Aksun oldu. Vatandaşlar, Bekir Aksun'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Bekir Aksun kimdir? AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli?
BEKİR AKSUN KİMDİR?
- 1967 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında da Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu'nu tamamladı.
- 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştı. 2006 yılında ticarete atıldı. MHP'de İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Vekilliği, İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği kademelerinde yer aldı.
- Bekir Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Erzincan İli Belediye Başkan adayı oldu.