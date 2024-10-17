Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Bekir Aksoy oldu. Canlı yayına konuk olan Oyuncu Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli?
Bekir Aksoy, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Bekir Aksoy kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı.Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
Sahip olduğu ödüller
13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Rol aldığı oyunlar
Sanat (oyun) : Yasmina Rezza - Tiyatro Gerçek - 2012
Ay Tedirginliği : Özen Yula - Duru Tiyatro - 2010
Koca Bir Aşk Çığlığı : Josane Balasko - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2008
Antiloplar : Henning Mankell - Aksanat Prodüksion Tiyatrosu - 2007
Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış : Tankred Dorst - Aksanat Prodüksion Tiyatrosu - 2004
Helen Helen : Éric-Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 1998
Ver Elini Broadway : Neil Simon - Kent Oyuncuları - 1995
Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu - Kent Oyuncuları - 1992
Sakak Kızı İrma : Alexandre Breffort - Gürriz Suriri&Engin Cezzar Tiyatrosu - 1992
Uşak Ne Gördü : Joe Orton - Dormen Tiyatrosu - 1991
Yolun Yarısı : Kemal Uzun\Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1989
Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Filmografisi
Hayal mi Gerçek mi? 2018
Salih Kuşu 2013
Hayatımın Rolü 2012
Yahşi Cazibe 2011-2012
Türk Malı 2010
İpucu Kriminal (Program Sunucusu) 2010
Doktorlar 2006-2009
Kadirşinas 2004
Omuz Omuza 2004
Ömerçip 2003
Aşkları Ege de Kaldı 2002
Abdülhamit Düşerken 2002
Ağlayan Kadın 2000
Bir Demet Yerli Film 2000
Bize Ne Oldu 1999
Sakin Kasabanın Kadını 1997
Yasemin 1997
Nefes Alamıyorum 1996
Çiçek Taksi 1995
Zirvedekiler 1993
Yaz Evi 1993
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