Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Bekir Aksoy oldu. Canlı yayına konuk olan Oyuncu Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli?
Bekir Aksoy, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Bekir Aksoy kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Bekir Sıtkı Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da doğdu. Türk oyuncu. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
Sahip olduğu ödüller
- 13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Rol aldığı oyunlar
- Sanat (oyun) : Yasmina Rezza - Tiyatro Gerçek - 2012
- Ay Tedirginliği : Özen Yula - Duru Tiyatro - 2010
- Koca Bir Aşk Çığlığı : Josane Balasko - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2008
- Antiloplar : Henning Mankell - Aksanat Prodüksion Tiyatrosu - 2007
- Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış : Tankred Dorst - Aksanat Prodüksion Tiyatrosu - 2004
- Helen Helen : Éric-Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 1998
- Ver Elini Broadway : Neil Simon - Kent Oyuncuları - 1995
- Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu - Kent Oyuncuları - 1992
- Sakak Kızı İrma : Alexandre Breffort - Gürriz Suriri&Engin Cezzar Tiyatrosu - 1992
- Uşak Ne Gördü : Joe Orton - Dormen Tiyatrosu - 1991
- Yolun Yarısı : Kemal Uzun\Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1989
- Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Filmografisi
- Hayal mi Gerçek mi? 2018
- Salih Kuşu 2013
- Hayatımın Rolü 2012
- Yahşi Cazibe 2011-2012
- Türk Malı 2010
- İpucu Kriminal (Program Sunucusu) 2010
- Doktorlar 2006-2009
- Kadirşinas 2004
- Omuz Omuza 2004
- Ömerçip 2003
- Aşkları Ege de Kaldı 2002
- Abdülhamit Düşerken 2002
- Ağlayan Kadın 2000
- Bir Demet Yerli Film 2000
- Bize Ne Oldu 1999
- Sakin Kasabanın Kadını 1997
- Yasemin 1997
- Nefes Alamıyorum 1996
- Çiçek Taksi 1995
- Zirvedekiler 1993
- Yaz Evi 1993