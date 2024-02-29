Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi!

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BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Sıtkı Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da doğdu. Türk oyuncu. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

Sahip olduğu ödüller

13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Rol aldığı oyunlar

Sanat (oyun) : Yasmina Rezza - Tiyatro Gerçek - 2012

Ay Tedirginliği : Özen Yula - Duru Tiyatro - 2010

Koca Bir Aşk Çığlığı : Josane Balasko - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2008

Antiloplar : Henning Mankell - Aksanat Prodüksion Tiyatrosu - 2007

Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış : Tankred Dorst - Aksanat Prodüksion Tiyatrosu - 2004

Helen Helen : Éric-Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları - 1998

Ver Elini Broadway : Neil Simon - Kent Oyuncuları - 1995

Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu - Kent Oyuncuları - 1992

Sakak Kızı İrma : Alexandre Breffort - Gürriz Suriri&Engin Cezzar Tiyatrosu - 1992

Uşak Ne Gördü : Joe Orton - Dormen Tiyatrosu - 1991

Yolun Yarısı : Kemal Uzun\Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1989

Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Filmografisi