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Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu?

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Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Sorusu, Behzat Ç.'nun adaylığını açıklamasının ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte olan soru oldu. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerinde çekmeyi başaran, başarılı oyuncu hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Beşikçioğlu'nun Etimesgut'a aday gösterileceğini açıkladı. Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.

Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu?

Bu rolü ile konuşulan ve beğenilen aktörü asıl büyük çapta üne kavuşturan dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi oldu. 2010'da, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide Beşikçioğlu, başrol karakter Behzat'ı canlandırdı. Sonrasında ise 46 Yok Olan, Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Halen tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam başarılı oyuncu ayrıca Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. 3.Sayfa Gündem Yaşam Politika Haberler

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