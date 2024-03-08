Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı ise Behice Ünsal İşçimenler oldu. Behice Ünsal İşçimenler kimdir? Behice Ünsal İşçimenler nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BEHİCE ÜNSAL İŞÇİMENLER KİMDİR?

Behice Ünsal İşçimenler, 1967 yılında İzmir'de doğdu. Karşıyaka'da yetişti ve tüm hayatını İzmir'de sürdürdü. Yüksek lisansı dahil tüm öğrenimini İzmir'de tamamlayan Ünsal, uzun yıllara dayanan iş yaşamının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yönetiminde yer alan ilk kadın oldu. Son yıllarda sivil toplum görevlerine ağırlık veren Ünsal, halen Ege C¸agˆdas¸ Egˆitim Vakfı'nın yo¨netim kurulu bas¸kanlıgˆını ve I·zmir Yu¨ksek Teknoloji Enstitu¨su¨ Vakfı yo¨netim kurulu u¨yeligˆini yürütüyor. Eşi Altan Ünsal ile evliliğinde 32 yılı geride bırakan Ünsal'ın ilki oğlu bulunuyor.

İlköğrenimini Karşıyaka Ankara İlkokulu'nda tamamlayan Yıldız İşçimenler Ünsal ortaokul ve lise eğitimi İzmir Amerikan Kız Lisesi'nde aldı. Sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nden lisans ve Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Ünsal'ın ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans derecesi bulunuyor. İş yaşamına 1988 yılında başlayan Yıldız İşçimenler Ünsal, 1999-2013 yılları arasında ise, kendi kurduğu gıda üretimi ve ticareti şirketinde yöneticilik yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda meclis üyeliği ve İzmir Ticaret Odası'nda yöneticilik görevlerinde bulunan Ünsal, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yönetiminde yer alan ilk kadın oldu. Gençlik yıllarında Karşıyaka Spor Kulübü'nde basketbol oynayan, daha sonraki yıllarda kulübe çeşitli katkılarda bulundu ve yöneticilik yaptı.

Karşıyaka'nın sınırlarını aşarak İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne katkı sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarında görev alan Ünsal, Halen Ege C¸agˆdas¸ Egˆitim Vakfı'nın yo¨netim kurulu bas¸kanlıgˆını ve I·zmir Yu¨ksek Teknoloji Enstitu¨su¨ Vakfı yo¨netim kurulu u¨yeligˆini yürütüyor.