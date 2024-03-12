İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Behçet Saatçi kimdir? İYİ Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatçi kimdir?

İYİ PARTİ MUĞLA FETHİYE ADAYI KİM?

İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçi oldu.

BEHÇET SAATÇİ KİMDİR?

Doğum: 1957 (67 yıl yaşında), Fethiye, Türkiye

Marmara Üniversitesi Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. İstanbul'daki eğitimini, aynı üniversitenin toplu konut kooperatifi kursunu alarak tamamlamıştır.

1987 yılından 1999'a kadar Fethiye'de toplu konut sektöründe faaliyette bulundu. 1999, 2004, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde MHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçildi. İlçedeki reklam panolarınaKürtçe afiş astırdığı gerekçesiyle MHP'den ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilen Saatcı, MHP'den istifa edip, Demokrat Parti'ye katıldı ve 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde oyların yüzde 33'ünü alarak Demokrat Parti'den Fethiye Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Muğla'dan bağımsız belediye başkan adayı oldu ama seçilemedi. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den 2. sıra milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Fethiye Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.